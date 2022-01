Benoit RIAUX

Avec une vision transversale de la logistique grâce à la diversité des missions effectuées jusqu'ici, aujourd'hui j'ai une réelle volonté de relever un nouveau challenge.

La qualité de communication et la capacité d'adaptation dont j'ai su faire preuve jusqu'ici me permette d'être à l'aise dans un environnement inconnu.

J'ai un goût prononcé pour la conduite et l'accompagnement des projets d'amélioration continue et du changement.

L'expérience dans le monde de l'automobile a été très enrichissante, en effet j'ai eu la chance de développer mes compétences en terme de lean management. Un diagnostic sur l'ensemble de la chaîne logistique, une analyse et des actions correctives ont été menés dans un but de satisfaction totale de la prestation client.

L'opportunité de mettre en place la méthode 5S dans un atelier de maintenance et de participer à la mise en place d'un nouvel ERP m'ont beaucoup appris en terme de gestion de projet et d'humilité par rapport au public concerné.

Le poste que j'ai occupé dans la distribution alimentaire a confirmé l'intérêt que je porte au management. Avec des objectifs de rentabilité ainsi qu'une pénibilité de travail certaine des collaborateurs, j'ai su dynamiser un groupe pouvant aller jusqu'à 50 personnes, et conserver tant un résultat qualitatif que quantitatif.

Je suis d'un naturel calme, je sais m'investir dans une démarche constructive et apporter mes connaissances et compétences dans le cadre de l'évolution des entreprises.



Mes compétences :

Amélioration Continue

Logistique

Management

SAP

Budgétisation