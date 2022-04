Benoît RICAUT - LAROSE

Auparavant Responsable des achats et de la logistique hospitalière d'un établissement de santé privé, j'ai dorénavant rejoint le secteur du conseil pour accompagner les établissements de santé publics et privés dans la transformation de leurs organisations, l'amélioration de leurs performances et la création de leurs stratégies de développement. Mes activités au sein de l'équipe santé d'EY me permettent d'intervenir sur des projets variés de dimension territoriale, nationale et internationale auprès des offreurs de soins, des régulateurs de soins mais aussi de l'industrie pharmaceutique



Mes compétences :

Acheteur

Manager

Logistique

Achats

Consulting

Organisation

Analyse des besoins

Négociation

Facility management

Healthcare

Healthcare management