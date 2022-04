Benoît ROLLAND

Bienvenue dans mon profil Viadeo !



Après 17 ans passés à vendre des services et du consulting en B2B,

je me spécialise aujourd'hui dans le Marketing Digital.



J'ai choisi Audencia Business School pour la qualité des programmes, sa culture du digital et bien sûr la qualité des intervenants.



Mon projet : Accompagner les entreprises dans leur transformation digitale.



Sujet de thèse 2017 : Transformation digitale des PME : comment dépasser les principaux freins des dirigeants ?



Mon blog : Commencez votre stratégie digitale !



www.digital-start.fr



Mes compétences :

Gestion de projet

Marketing digital

Vente BtoB

Suite Google : Analytics, Adwords

Wordpress

Suite Adobe : Photoshop, Premiere

CRM

Webmarketing

Marketing

Management

Formation

Vente

Développement commercial