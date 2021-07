Benoit ROPARS

Après une expatriation très enrichissante je suis de retour en France, à Senlis.

Mon parcours professionnel, mes expériences à travers de nombreux pays m'ont enrichi d'une grande adaptabilité et d'une grande ouverture d'esprit. Aujourd'hui j'aimerais apporter mon expertise dans le domaine de la banque/assurance, et relever de nouveaux défis.

J'ai un parcours très atypique mais jalonné de succès tant dans la fonction de conseiller financier que dans mes fonctions d'enseignant/formateur.

Je m'adapte rapidement à un nouvel environnement et relève avec plaisir les challenges qui me sont proposés...



Mes compétences :

Recrutement

Aisance relationelle

Dynamisme

Esprit d'équipe

Esprit analytique

Négociation commerciale

Autonomie professionnelle

Organisation

Relations sociales