Benoit ROSAZ

Motivé et dynamique, j’ai à cœur d’accompagner la transformation digitale des entreprises.



En m’appropriant les enjeux et les besoins métiers, avec une approche client-centrique, je cadre, organise, oriente, et coordonne le projet de transformation. Ceci en utilisant les méthodes agiles, cycle en V, ou hybride. Et en prenant en compte la culture d’entreprise.



Les sujets qui me passionnent :

- La Transformation Digitale : du marketing à la gestion, et dans les fonctions supports : Front mobile / web, la vente et la relation multicanal, la vision client à 360°, l’efficacité opérationnelle.

- Le décisionnel (Tableau, Qlikview, Power BI),

- Les solutions de collaboration (One2team, Sharepoint 365, Microsoft Teams,)

- Le Pilotage de la stratégie, de portefeuille de projet (Clarity, Ms Project Server, PSNext/Sciforma)



Mes compétences :

Project management

Gestion de projets

PMO

Coordination de projet

Gouvernance

Consultant fonctionnel

Décisionnel

Project Management Office

Organisation

Gestion d'équipe

Cadrage

Planification

Pilotage