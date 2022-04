Benoit ROUJON

Consultant pendant près de 7 ans dans les secteurs de la banque et de l'assurance, je suis principalement intervenu dans la gestion de projets de transformation et des changements induits par la dématérialisation et l'industrialisation des processus métiers d'octroi et de gestion des crédits immobiliers en back-offices.

J'ai rejoint dernièrement la Filière Financements de la direction des back-offices de BNP PARIBAS BDDF où je suis en charge de l'équipe d'assistance aux utilisateurs de l'outil de GED / workfklow / pilotage en back-office.



Mes compétences :

Gestion de projet

Animation d'équipe

Animation de formations

Conseil en organisation

Conduite du changement

Project Management Office