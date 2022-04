Benoit SCHOENFELDER

Depuis 2003, Ministère des Finances ....



J'ai passé 23 années à l'Armée avec comme spécialité la Cryptologie-Cryptographie recherche des clés au sein du ministère de la Défense. (DGSE)

Instructeur dans ma spécialité, je suis toujours passionné dans ce vaste domaine en évolution constante.



BTS en cryptographie, capacité en droit, informatique, développement d'algorithme ...



Depuis 2003 Agent de recouvrement du trésor Public

1992-2003 Responsable du bureau analyse-décryptement-recherches à Illkirch-Graffenstaden

1988-1992 Formateur en cryptologie et encadrement d'élèves à l'Ecole Interarmées du

Renseignement et des Etudes linguistiques Strasbourg

1984-1988 Mission d'analyse, d'exploitation et de traitement de dossiers cryptographique dans le domaine politique, économique et militaire à la Direction Générale de la Sécurité Extérieur (DGSE) Paris

1981-1984 Responsable atelier chiffre, dépanneur radio au 517° Régiment du Train Laon

1981 Elève chiffreur Ecole des Transmissions Agen

1980 Elève Ecole Nationale des Sous-Officiers d'active Saint-Maixent



Diplomes

1998 Capacité en Droit

1989 BTS en Cryptographie

1979 BEP Mécanique Générale

1977 BEPC

Militaire

1997 Diplome de qualification Supérieure

1989 Brevet militaire professionnel du deuxième degré 'major de promotion'

1982 Certificat technique de dépanneur radio



Langue allemande, dialecte alsacien



Missions - Centrafrique, Tchad, Rwanda

Titre de Reconnaissance de la Nation, Médaille Outre-Mer, médaille argent de la Défense Nationale



Mes compétences :

Cryptographie

Droit