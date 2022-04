Benoît TIROT

Diplômé d’un Master Chef de Projet, Conseil en Développement Touristique Local à l’ESTHUA d’Angers en 2016, j’occupe aujourd’hui le poste de Chargé de Développement au sein de l’Agence Départementale des Gîtes de France de Vendée.



Morbihannais d’origine, j’ai vécu pendant de nombreuses années à l’étranger et en Outre-Mer (Afrique et DOM-TOM). Le tourisme est un secteur qui m’a toujours passionné. La mise en tourisme d’un territoire, le développement de filières ou de projets touristiques aussi divers soient-ils, sont autant de domaines d’activités que j’affectionne particulièrement.



Tout au long de mon parcours universitaire et professionnel, j’ai été amené à réaliser différentes missions pendant lesquelles j’ai pu développer mes compétences de gestion de projet touristique, marketing territorial, et communication lié au secteur du tourisme.



D’un tempérament challenger, dynamique et impliqué ; depuis ma prise de poste en Mars 2017 au sein des Gîtes de France de Vendée, j’ai participé à l’accroissement du nombre d’hébergements labélisés d’environ 5%.



