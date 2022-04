Benoît TOUSSAINT

A journalist since 2012, I'm based in Paris since April 2017. I cover the France's biggest banks and insurance companies including BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole and Axa. Previously, I used to cover the European Central Bank, the German Bundesbank and the German Finance industry for 5 years in Frankfurt, Germany. In a previous life, I have worked as a Human resources officer for 2 years for HSBC Insurance in Paris.



Any tips or stories you would like to tell ? Please contact me directly at benoit.toussaint[a]afp.com.



Regarding my studies, I have a Master's degree in management from the French Grande Ecole Skema Business School in Lille (North of France), with a specialization in Human Resources Strategies. Then I also studied journalism at the Centre de formation des journalistes (CFJ) in Paris with a focus on International Politics, Economics, Media Sociology, Print, Video and Digital Journalism.



Diplômé de l'Ecole supérieure de commerce de Lille (Skema Business School) et du Centre de formation des journalistes (CFJ), je couvre depuis avril 2017 le secteur de la bancassurance française, ainsi que l'évolution de la réglementation financière française. J'ai précédemment assuré pendant plusieurs années la couverture de l'actualité économique allemande et de la Banque centrale européenne pour l'Agence France Presse, au bureau de Francfort.



