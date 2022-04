Benoit TREMANT

Au cours de ces 10 dernières années j’ai pu me construire une solide expérience dans le secteur de la logistique, mettre en place, piloter et manager des équipes sont les orientations qui font partis de mes atouts.



La mise en place de procédures, la gestion des flux ainsi que la tenue du stock sont les principales tâches que j’ai pu accomplir au cours de cette expérience.



En tant que professionnel, j’attache une grande importance à l’atteinte des objectifs fixés, suis pleinement acteur de la mise en place et du suivi des dispositifs de pilotage nécessaire au bon déroulement d’une activité.



Mon esprit d’équipe, ma grande capacité de travail, mon sens de l’organisation m’ont toujours permis d’aller au terme des mes projets.



Mes compétences :

Logistique

Management