Benoit VALLON

** Profil à jour sur linkedin https://www.linkedin.com/in/benoitvallon **



Avec plus de 5 ans d’expérience sur de nombreux projets, j’ai une excellente connaissance des technologies web, notamment PHP, javascript, MySQL, HTML5 et CSS3.



Co-fondateur de deux startups, je sais mener un projet et en avoir une vision globale. Capable d’architecturer diverses technologies et langages pour les transformer en projet viable je sais aussi accompagner techniquement la croissance d’un projet. En tant que CTO, j’ai dirigé et participé à l’intégration du framework Javascript AngularJS sur un projet d’envergure, ainsi que de nombreuses APIs telles que Facebook, Paypal ou Mailchimp.



Avide de nouvelles technologies et en auto-formation permanente, je travaille actuellement sur deux projets personnels basés sur Node.js et MongoDB.



Spécialités:

• Application web et site web

• Management de projet depuis la création et accompagnement technique de la croissance

• Conception et développement de bases de données relationnelles

• Back-end complexe basé sur Zend et MVC/POO

• Intégration de front-end avec structure javascript en mode Single Page App

• Maintenance de serveur web



Mes compétences :

Lean IT

Management

Gestion de projet

Ingénierie