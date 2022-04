Benoit VERRON

Je suis associé fondateur de Brugmann Conseil, société de conseil en gestion des risques et finance basée à Bruxelles.

J'ai commencé ma carrière en 1995 au sein du Groupe SMABTP (leader de l’assurance construction en France) en qualité de gestionnaire de sinistres. Dès 1997, j'ai rejoint l’équipe en charge des dossiers sinistres les plus importants du Groupe dans le Département Grands Comptes (Eiffage, Vinci, Bouygues,… ). Puis, en 1999, j'ai pris le management d’une équipe composée de 15 juristes et gestionnaires de sinistres.

En 2001, j'ai intègré la Direction Financière du Groupe Cegelec (CA : 3 Mds euros, 25.000 salariés), qui commence son LBO, en qualité de Directeur des Assurances. A ce titre, j'avais la responsabilité de la couverture des risques et du programme d’assurances du Groupe (RC, TRC, Transport, Property, D&O, Décennale, Flotte auto, … ) qui couvre 40 filiales dans une trentaine de pays.

Outre les missions classiques de risk management (analyse approfondie des risques, mise en place d’indicateurs, adaptation permanente des couvertures d’assurance,…), j'ai réduit avec mon équipe les coûts de 40% (à couverture identique), et mis en place un schéma de refacturation sur l’ensemble des filiales. Par ailleurs, j'ai participé à l’analyse des dossiers de croissance externe (revue des programmes et des coûts, intégration post acquisition), et à des opérations financières complexes, telles que la mise en place de polices d’assurance crédit sur mesure, notamment dans le cadre d’opérations de titrisation.



Mes compétences :

Analyse de risque

Analyse juridique

Assurance

Juridique

Management

Risk management