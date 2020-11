Benoit VIGNAUX

Mon parcours, ainsi que mes différents postes, m'ont permis dévoluer dans divers milieux:



- petite équipe courte de 5 à 10 personnes ou grosse structure avec plus de 130 collaborateurs,

- magasin de 1500 m2 ou unité de plus de 8000 m2,

- enseigne local ou internationale,

- au service d'un indépendant, chez un franchisé ou dans une structure intégrée,

- gestion complète du centre de profit sur site ou centralisée,

- totalement autonome ou aidé par des services centraux supports,



Voila qui me résume bien, je m'adapte, j'organise, je gère ce qui m'est confié en fonction de mon environnement.



Mais tous ceci ne peut se mettre en marche que grâce à deux piliers: nos clients, et les hommes qui composent nos équipes.



J'aime les défit, j'aime l'action. Vous avez un ou des projets, et cherchez un chef d'orchestre ?



Contactez moi !



Mes compétences :

Savoir-faire et savoir-etre

Relation clients

Gestion d'équipe

Pilotage d'un centre de profits