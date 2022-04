Benoit VINCENT

Diplômé d’un Master II en droit fiscal de l’Université de la Sorbonne en 2010, mes premières expériences professionnelles se sont déroulées en stage en 2011 : en juridiction administrative au Conseil d’Etat à Paris, puis au cabinet d’avocats Loyens & Loeff à Luxembourg.



Actuellement fiscaliste au sein du département international tax services chez EY au Luxembourg, je suis intégré à une équipe conseillant un portefeuille de clients composé des plus grands groupes d’entreprises au plan mondial, et plus précisément en ce qui concerne le suivi fiscal de leurs sociétés de financement intragroupe au et via le Luxembourg (non exclusif d’autres activités).



Des motifs professionnels et personnels me conduisent désormais à vouloir enrichir ma carrière d’une nouvelle expérience en région parisienne, susceptible de s’inscrire dans la continuité de mes études et actuelles responsabilités.





Mes compétences :

Conseil

déclarations fiscales

Droit

Droit fiscal

fiscaliste

fiscalité

Fiscalité internationale

Optimisation

optimisation fiscale

Prévention

Prévention des risques

Prix

Prix de transfert

Restructurations