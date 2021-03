Benyahia DAHMANE

Ingénieur Process motivé avec 05 ans d'expérience progressive dans le secteur du pétrole et du gaz et 04 ans dans le traitement des métaux précieux. Maîtrisant les études à l'aide des logiciels de conception HYSYS, PIPESIM et OLGA, j'ai également des compétences dans le traitement des métaux précieux. Energique professionnelle, motivée et dotée d'un fort esprit d'équipe, je peux gérer des situations très stressantes et atteindre mes objets à temps.



Mes compétences :

- Sens du travail d'équipe

- Mobilité géographique

- Rigueur et organisation

- Capacité d'écoute et de communication

- Capacités d'analyse et de synthèse