Bérengère COUSSIEU

Chargée de Ressources Humaines dans une PME d'aide à domicile, je souhaiterais faire évoluer ma carrière et changer de secteur.

Ayant un double cursus juridique et de communication, je me suis également formée en ressources humaines. Mon profil atypique m'a permis de travailler dans autant de lieux différents qui ont développer mon relationnel tout en utilisant un langage habile et approprié. Je suis mobile sur toute la France.



Mes compétences :

Communication

Gestion administrative

Gestion de projet

Management

Réalisation de devis

Quark Xpress

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel