Berengere POTERIE

J'ai un parcours professionnel volontairement diversifié, motivé par une grande curiosité et un esprit d'adaptation.

J'ai fait le choix en entreprise d'être force de proposition, d'apporter un service et de mettre en oeuvre dans le concret des projets nouveaux.

Autonome, j'accorde une grande importance au relationnel et au respect de l'humain dans ses attentes et ses besoins. J'aime observer, analyser, proposer, discuter, échanger, remettre en question pour évoluer et faire évoluer des personnes, un projet, une structure, un service.

Gestionnaire de projets dans l'âme, j'aime monter et conduire un projet de A à Z. Après une première approche généraliste, j'identifie chaque spécificité afin de déceler les potentiels d'évolution, d'optimisation du travail afin de gagner en efficacité et en qualité.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Relations Presse

Développement commercial

Assistanat de direction

Relations clients

Paie

Recrutement

Animation de groupes

Résistance stress

Créativité

Travail en équipe

Gestion de la relation client

Adaptabilité

Gestion de projet

Direction