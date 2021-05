Bernadette COLLIN

Motivée par des études de langues, je découvre le monde du voyage et l’importance de la relation client, je deviens agent de voyages et développe des compétences en

- Commercial

- Conseil

- Organisation



Au Canada, je me passionne pour les systèmes de réservation qui me permettent à mon retour en France de rejoindre l’un des leaders des solutions appliquées à l’industrie du transport et des voyages

.

De formateur technique à chef de produit, les missions réalisées – toujours très orientées satisfaction du client – renforcent mes savoir faire en gestion de projets techniques et événementiels en environnement multiculturel dans le strict respect de délais



Lancement d’une solution en EMEA qui a permis à l’entreprise de réduire ses coûts et ceux de ses clients

Création de FAQs éclairant les termes du contrat et de l’accord de service

Mise en place d'une soluton CRM pour un Tour Operator



Aujourd’hui, plus que jamais, répondre aux besoins des clients est au centre de mon orientation professionnelle.



Le secteur de la mise en place de projets m’intéresse, donc, tout particulièrement.



L’accompagnement proposé à l’entreprise et à ses salariés constitue pour moi l’opportunité d’exploiter pleinement le sens du service client qui m’a toujours animé



Mes compétences :

Tourisme

CRM

Communication

International

Galileo

Sabre

GDS

Jira