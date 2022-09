Bernard AGALERIDIS

Bonjour,



Je suis un Expert des Approvisionnements et des Achats ainsi que l'optimisation du Réseau de Distribution avec des Compétences en Logistique et en Ordonnancement d'Unités de Production.



J'accompagne les entreprises dans les changements de leur organisation et l'optimisation des processus Achats - Approvisionnements - Logistiques, conduite du changement et optimisation de la communication entre les différents services de l'entreprise.



Aujourd'hui, je suis disponible pour rejoindre une nouvelle société en île de France, en tant que directeur des Achats ou des Approvisionnements.



Parlons-en ensemble !

A bientôt



SECTEURS D'ACTIVITES:

- lIndustrie (Suez Environnement - Jaguar land Rover - Olivetti - Antalis ArjoWiggins - Amada),

- le Retail ( Auchan Office Depot - FDG - Pacaprod )

- la Cosmétique ( Shideido )

- le Pharmaceutique (Bio-Transfusion - EFS)

- lE-Commerce (Oscaro - Easyparpharmacie)

- Prestataire service Logistique (Kuhnes & Nagel)



COMPETENCES:

Tout au long de mon parcours, J'ai acquis une Expertise et un Savoir-faire reconnu qui me permettent d'identifier les Enjeux propres à votre secteur d'activité et je peux vous aider à Améliorer:

La Fiabilité des Prévisions de Ventes

La Disponibilité des Produits et des Stocks

La Gestion de la Relation Fournisseur/Partenaire

L'Organisation du Réseau de Distribution

Accroître l'efficacité des Opérations

Organiser et Mettre en Place le Déploiement ERP

Identifier et mettre en place des KPIs adaptés à vos Enjeux

Accompagner et Développer lExpertise des Equipes



RÉALISATIONS:

En tant que directeur des Achats & Approvisionnements J'ai obtenu des résultats probants dans mes fonctions et particulièrement dans les domaines suivants:

La Disponibilité des Produits avec une Satisfaction Clients > 99%

L'Optimisation du BFR avec des baisses significatives de 40%

La Négociation Fournisseurs et la mise ne place de Concepts Gagnant-Gagnant

L'Optimisation du Réseau de Distribution sur plusieurs pays Européens ( > à 400 Ke économie/an)

Déploiement de SAP sur plusieurs pays

Le Management d'équipes pluridisciplinaires et multiculturelles ainsi que la gestion de Projets Internationaux

Participation à la Fusion et Acquisition d'entreprises de plusieurs centaines de millions d'euros de CA



SPECIALITES:

Supply Chain, Approvisionnements, S&OP, Logistique, Gestion des Stocks, Achats, Développement Fournisseurs BFR, Prévisions, Leadership Change Management, Projet, SAP MM MD Excel VBA





Mes compétences :

SAP

Change Management

Leadership

Gestion des Stocks

Logistique

Process improvement

Strategic planning

Excel VBA

Flux tendu

Approvisionnements

Conduite du changement

S&OP Sales & Operation Planning

Achats

Customer satisfaction

Communication

Packaging

Paper Industry

Purchasing manager

Procurement

Supply chain

Approvisionnement et achats



#Directeur Supply Chain #S&OP #PIC #PDP #Approvisionnements #Achats #Logistique #Leadership #Innovation # Optimisation Processus #B2B #B2C #Amélioration continue #Stocks #Multi Sites #Transformation #Management de Transition #Industrie #Environnement #Retail #Cosmétique #E-Commerce #Pharmaceutique #Agaleridis #Directeur Supply Chain #Manager #Industrie (#Suez Environnement - #Jaguar land Rover, #Olivetti - #Antalis ArjoWiggins - #Amada) #Retail (#Auchan #Office Depot - #FDG - #Pacaprod) #Cosmétique (#Shideido) #Pharmaceutique (#Bio-Transfusion, #EFS) #E-Commerce (#Oscaro - #Easyparpharmacie) #Prestataire service Logistique (#Kuhnes & Nagel)