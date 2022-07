Bernard BELLUZ

Bonjour,

Sociétaire PMI et certifié PMP, je suis prêt à vous aider dans votre developpement PM et PMO...

Prêt également à supporter de nouveaux défis... Je travaille actuellement au développement d'une offre OCM



Hello,

PMI Member and PMP Certified, i'm ready to contribute in your PMO and PM development

I'm opened to some new challenges ... working to develop an OCM offer.



http://fr.linkedin.com/in/bbelluz



Mes compétences :

Program management International

PMO.General Management

Project management

Plastics

Carton

Msproject

Risk management

Négociation

Qualité projet

Manager

CAD

PDM

Project

PLM

CAO