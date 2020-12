Bernard CHESNEAU

Je viens d'intégrer le club des quinquagénaires et tout va bien !

Marié depuis 1985, j'ai 2 supers enfants ... devenus adultes.

Coureur Cycliste dont une participation au "tour de France", je suis entré chez Coca-Cola en 1989 et y suis toujours présent.

La confiance et l'autonomie m'ont permis d'effectuer ces années avec une constante motivation et une grande passion pour les différentes missions qui m'ont été confiées.

Des jeux Olympiques d'Albertville aux clients nationaux en passant par le lancement de notre nouvelle boisson glaceau vitaminwater en France, j'ai activement participé avec de belles responsabilités de la coupe du monde de football, au tour de France, en passant par la coupe du monde de rugby et au lancement de Coca-Cola Zéro... J'ai également encadré des équipes commerciales dans les segments d'activité tels que le CHR, l'éducation Nationale, les sociétés de restauration, l'armée, la grande distribution, la distribution automatique etc...

Manager à l'écoute et une attitude de compétiteur j'aime voir progresser les personnes avec qui j'évolue.



J'aime les gens passionnés car à mes yeux et mes oreilles on a toujours quelques choses à apprendre d'eux.