Bernard HUBERLANT

"J'ai débuté ma carrière dans le domaine de la menuiserie en 1985. Autodidacte, j'ai acquis de solides compétences et une grande maîtrise de ce secteur (auprès des professionnels comme des particuliers en tant qu'installateur), tant sur le versant commercial que sur celui de la production (fabrication et pose de fermetures du bâtiment).



Etant très à l'aise sur le plan commercial ou production ainsi que l'expertise chantier après litige afin de définir les causes et responsabilités. Pour mission de régler les dossiers contentieux. J'ai aussi une grande expérience de formateur de commerciaux sur la technique et le commerce. Je connais et maîtrise la pose de la menuiserie, Véranda , tous produit de la fermetures.



Mes compétences :

Menuiserie Aluminium

Menuiserie PVC

Menuiserie Bois

Adaptabilité

Esprit d'équipe

Ecoute

Conseil

Disponibilité

Compètences

Negocier

Organiser

Orienter

Renseigner

Plannifier

Partenariat public privé

Prospection commerciale

Aluminium

Gestion planning

Audit