Bernard MADEC

Mon parcours m’a fait développer des compétences de gestion, de management commercial, humain et technique.



Dans le cadre de ma fonction, j'ai été en charge :

- de l'élaboration du plan stratégique de mon activité en cohérence avec les objectifs de l’entreprise,

- de la définition et de la tenue du budget annuel,

- du positionnement de l’offre,

- de la gestion des affaires de la prospection téléphonique à l’encaissement final,

- du management des études, des achats, du personnel et des moyens de production.



A l’écoute du client, j’ai tissé des liens d’une quinzaine d’années avec certains d’entre eux. Par ailleurs, j'ai développé de nouveaux marchés dans l'environnement avec le recrutement et la formation du personnel, l'acquisition de nouveaux outils, la standardisation de modules de fabrication et des achats.



Je recherche une activité me permettant d'exprimer une ou plusieurs de ces compétences.

Je travaille dans des sociétés de services et chez des installateurs dans différents domaines (énergies, traitement d’eau et de déchets, oil & gas, chimie, automobile, matériaux, nucléaire, agroalimentaire, aéronautique, etc...).



Je suis persuadé que mes qualités humaines, ma rigueur et mon sens de l’écoute et du service me permettront de m'intégrer rapidement au sein d'une nouvelle équipe.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Automatismes industriels

Electrotechnique

Commerce B2B

Gestion

Ingéniérie