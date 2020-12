Bernard MICHEL

Expertise Plasturgie

Expertise Process Méthodes & Industrialisation secteur Automobile

Techniques amélioration Qualité / QRQC / SQCLP / Lean Manufacturing / 5S

Analyse des risques

Etude, conception et validation outillages injection prototype et série (mono & multi empreintes).

Conception et réalisation pièces plastiques techniques et d’aspect secteurs (Automobile /

Téléphonie / Cosmétique / Médical / Electricité).

Management équipes Projets & Ateliers mécanique outillage injection.

Pilotage des activités de sous-traitance.

Consultation et choix Fournisseurs.

Chiffrages / QCDP.

Analyse Fonctionnelle.

Gestion et Suivi plannings projets (MS Project / PSNext).

Procédés de fabrications Décoration Pièces Plastiques (Peintures UV et Solvantées /

Gravage Laser / Sérigraphie / Tampographie / Décoration 3D système FlexPress).

Animation réunions (Convergence Design / Revue de Projet / AMDEC /….).



Mes compétences :

AMDEC Produit & Process

Consultation & Choix Fournisseurs

Gestion et suivi plannings projets

Méthodes & Industrialisation

Conception pièces plastiques

Démarche Qualité Conception

Management Equipes Projets