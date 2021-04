Contact : www.bernard-pinet.com



1975 - 2021 : Acteur & Auteur



Bernard Pinet tourne dans plus de 80 films pour le Cinéma et la Télévision, dont Tout ce qui grouille sous la mer de Estelle Faye et Fabien Legeron en Sélections Officielles 2018 aux Nice Fictions, Fabulosis Films Festival, Ouchy Film Awards, Paris Short Film international Festival, 2019 au Dumbo Film Festival de Brooklyn à New York, 2020 aux Barcelona Fiction Film Fest, Primé au Fantastic Film Festival Europa, Primé au Horror Film Festival, Best Mystery Drama Award, Bucharest Ciné Fest Film, et 6 Films tournés en 2019 et 2020 qui sortent en 2021.



Au Théâtre, il est à laffiche dans plus de 30 spectacles à Paris et en Tournées, dont :

. Pétanque et Sentiments de Bernard Pinet, création Paris au Théâtre Michel, 100 éme au Théâtre de La Huchette, plus de 300 représentations en Tournées, 4 Festivals dAvignon et 2 Mois Molière de Versailles.

. Le dîner de cons de Francis Veber mis en scène par Pierre Mondy, Bernard Pinet joue le rôle de Lucien Cheval au côté de Jacques Villeret dans 3 Tournées triomphales et plus de 170 représentations, en France, Suisse et Belgique avec Atelier Théâtre Actuel, et avec V.M.A dans les Salles des Zéniths.



A ses débuts, il est assistant dantenne à R.T.L, puis, Lauréat du Concours national dAnimateur R.M.C organisé par Albert Mathieu futur directeur de Canal +, il anime le début de la F.M à Monaco.



A partir des Techniques Théâtrales, il donne des Formations en Art Oratoire & Prise de Parole en Public pour se faire entendre et comprendre, afin de bien Communiquer.