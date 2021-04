Bernard POMPEANI

De formation militaire puis commerciale je me suis dévoilé dans ce milieu où j'ai toujours fait évoluer mes secteurs en nombre de clients et chiffre d'affaire.

Par la suite, j'ai fait monter en compétence les commerciaux que je recrutais, formais et faisais évoluer dans des domaines différents et avec toute typologie de client.

Leadership, sens des responsabilités et esprit d'équipe me caractérisent.



Je cherche à présent à mettre à profit mes compétences et mon esprit commercial en poste sédentaire.



Mes compétences :

Managerial Skills > Team Management

Inside Sales > Telesales