Bernard TATTEGRAIN

Manager confirmé en Finance et Ressources Humaines, méthodique et opérationnel avec plus de 25 années d'expérience dans la planification, l'analyse financière, laudit, la finance d'Entreprises et de Collectivités, le contrôle financier en environnement national et international.



Management déquipes Comptabilité générale et analytique (Normes IFRS & US GAAP) Gestion budgétaire Contrôle de gestion Gestion des RH Conformité réglementaire Mise en place de Système dInformation Comptable et financière (ERP)



Mes compétences :

Finances

Financement d'entreprise

Contrôle de gestion

Direction financière

Ressources humaines

Transmission d'entreprise

Formation professionnelle

Marketing

Audit

Compliance

Procurement

IT management

Comptabilité

IFRS

Souffrance au travail

Curieuse