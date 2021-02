Bernard TOLLEC

Je suis consultant et coach spécialisé dans la performance collective durable. L'approche privilégiée d'INVOLVE CONSULTING est l'Appreciative Inquiry ou Démarche Appréciative/Exploration Positive ainsi que toutes les approches qui se focalisent sur les forces et les atouts des organisations, des équipes et des individus



Mon expertise s'est construit sur 19 ans d'expérience professionnelle dans le cadre d'une multinationale à des postes divers de RH tant au niveau national qu'au niveau international, à des postes fonctionnels et opérationnels.



Formé au coaching en 2003 chez Transformance, j'ai accompagné depuis lors des individus, des groupes et des organisations dans leur PERFORMANCE COLLECTIVE DURABLE à travers des changements choisis ou imposés.



Certifé Coach professionnel depuis 2003 Transformance

Analyse Transactionnelle (AT1, AT2, AT3 didactique) ATORG

Certifié MBTI (niveau 1)

Cerfifié Préférences Cérébrales (PREDOM)

Certifié praticien en Appreciative Inquiry (Case Western University/NTL Institute)

- Appreciative Inquiry Strategic Planning (30 heures)

- Appreciative Inquiry Foundation Course (30 heures)

- Appreciative Inquiry Experiental Based Learning (30 heures)







Mes compétences :

Appreciative inquiery

Solution Focus

Développement du leadership

Développement organisationnel

Team coaching

Teambuilding

DRH

Leadership

Analyse transactionnelle

Change Management

Coach

Coaching