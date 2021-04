Bernhard MAIER

Depuis 2014, je travaille comme ingénieur-consultant et formateur en interculturel à mon compte sous la marque IKM STRATEGIES.



De formation d'ingénieur en aménagement du territoire et planification des transports, je travaille essentiellement comme chef de projet dans le domaine des transports urbain et ferroviaire: AMO, études techniques (exploitation, matériel roulant, aménagement d'infrastructures, ...), benchmarks, stratégies de transports, etc.

Mon 2e et nouveau domaine d'intervention est le conseil en coopération franco-allemande. De nationalité allemande, je vis depuis 18 ans en France (Lyon et Paris) et pourra vous apporter des analyses et solutions spécifiques dans vos coopérations avec l'Allemagne... Depuis août 2014 je suis également certifié en tant que formateur interculturel (cursus d'un an en ligne et sur place à l'Université de Iéna en Allemagne).



N'hésitez pas à me contacter ici et visitez aussi mon site internet www.ikm-strategies.com pour un premier échange informel...



Mes compétences :

Exploitation ferroviaire

Transport ferroviaire

Conseil technique

Aménagement urbain

Conseil en coopération franco-allemande

Formations interculturelles

Communication interculturelle

Formation Management de projet IPMA D