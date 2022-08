Berrady YOUNESS

Autodidacte, je souhaite pouvoir poursuivre ma carrière dans le domaine du génie civil, VRD ou dans des métiers parallèles sur des opérations importantes.



J’ai exercé mes fonctions dans les travaux neufs et de réhabilitations.



Je suis ouvert à d’autres métiers ou filières, en relations avec mes compétences.



Je pense poursuivre mon plan de formation individuel par toutes les formes qui seront mise à ma disposition, poursuivre ma spécification dans le domaine du génie civil,



Intégrer un groupe de travail soudé, afin de pouvoir évoluer sur de nouveaux projets et de remplir totalement mes devoirs ainsi que mes obligations envers mon employeur.



Durant les vingt prochaines années je reste volontaire à toutes propositions de ma hiérarchie sur ma mobilité et a toutes prise en charge de conduite de travaux sur d’autres spécifications.



Et communiquer mon savoir faire et mon expérience à des personnes qui souhaites exercer ce poste ou les métiers que mes compétences mon donné les possibilités de manager.









Mes compétences :

OPC

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad

ArchiCAD

BAEL

Études qualitatives

Etude technique

Étude de prix

CBS

Microsoft Project