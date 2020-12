Spécialisé en gestion et restructuration technique de Domaines viticoles ,en conventionnel, bio ou biodynamie ; à ce jour prés de 550 hectares de vignes déjà exploitées, + de 210 ha de vignes plantées et surgreffées et quelques belles bouteilles produites !! . Je revendique ma culture de la vigne et de la terre.

Un grand vin c est d abord de grands raisins !!