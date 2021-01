Bertram CLEMENT

Professionnel des technologies de l'information et des télécommunications au sein de la fonction publique dÉtat, justifiant plus

de 16 années de service auprès du Ministère de la Justice.

Reconnu pour mon expertise dans les missions qui mont été confiées pour plusieurs cabinets, notamment au sein de la

Direction des Services Judiciaires, du Secrétariat Général du Ministère et à ce jour à la Cour dappel de Paris, placé sous lautorité

directe des Chefs de Cour.

Au cours de ma carrière, lensemble des objectifs réalisés mont permis de me perfectionner, par conséquent, mon sens des

responsabilités et mon goût pour le management me permettent de nouer des rapports confiance lors de travaux en équipe

ainsi quauprès des utilisateurs.

Attentif et en constante veille technologique, conforter les échanges, harmoniser les besoins, définir les priorités, réaliser des

économies et respecter les délais font parties des points essentiels à la conduite de mes projets.