Bertrand BAUDET

Après 25 ans dans les Télécoms à l'International, dont une partie en expatrié, j'ai fini par poser mes valises à Libreville où j'ai pris la direction d'une PME prometteuse dans les services aux entreprises. Deux secteurs d'activité : les Télécoms (PABX, VSAT et plus à venir), et la Sécurité (détection/extinction incendie, détection intrusion, contrôle d'accès, and so on).



Mes compétences :

Chine

Japon

RSA

Afrique