Bertrand BELY

Au sein de l'équipe "Plateforme de Services" à la DSI AG2R La Mondiale, je suis en charge des projets concernant le socle sur les environnements techniques ESB, API Management et architecture événementielle.

Je suis responsable de l'architecture, des frameworks applicatifs, de l'outillage, de la sécurité, des bonnes pratiques... sur ces environnements.



Je fais également partie de l'API team, en charge de la promotion de l'usage des APIs et de l'accompagnement des projets API à la DSI.



Je travaille notamment sur Tibco Business Works 5 et 6 et sur Google Apigee.



