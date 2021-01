Bertrand BERTRAND DEBARGE (DEBARGE)

Savoir produire en permanence de nouvelles compétences est le défi qui attend demain nos organisations.

Gagner cette "bataille des compétences" suppose de développer de nouvelles stratégies « d'apprentissage en continu », ainsi que des capacités organisationnelles et managériales inédites tirant véritablement parti de l'intelligence collective. Pour relever ce « défi de Société » nos organisations publiques et privées doivent sans attendre :



* Intégrer les impacts majeurs de la transformation numérique sur l’exercice des métiers : Intelligence Artificielle, Internet des Objets, Big Data, Blockchain, Réalité virtuelle et augmentée, Cybersécurité, ...

* Innover dans les modalités d'apprentissage et la mobilisation de l’intelligence collective

* Développer les compétences stratégiques et valoriser le capital humain

* Mettre en place des organisations apprenantes et favoriser la transmission des savoirs entre générations.



