Bertrand BOURNOVILLE

Directeur de filiale achats en Asie pour de grands groupes français pendant 10 ans, je suis à présent Directeur des opérations, en charge de l'animation opérationnelle de 2 usines en France et Hongrie (300 personnes) et commerciale (produits de luxe).



Mes expériences variées, opérationnelles et stratégiques, en logistique et en production, m'ont permis de développer une vision globale, mais aussi détaillée et pragmatique de la SUPPLY CHAIN, de l'INDUSTRIE et de leurs leviers d’optimisation.



Mes compétences :

Finance

Négociation

Recrutement

Gestion

Sourcing

Logistique

Management

Textile

Leadership

Lean management

Négociation achats

Audit qualité