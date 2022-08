Bertrand Daniel LEFEBVRE

Curieux, créatif, mobile, j'investis depuis toujours mon énergie et mes compétences dans des projets dont la réussite repose sur de réelles valeurs humaines et sociétales. J'apprécie tout particulièrement de contribuer à l'émergence, au déploiement et à la transmission de solutions innovantes.



- Pendant une quinzaine d'années, j'ai d'abord pris en charge en entreprise des responsabilités de management et de développement marketing et commercial international, dans plusieurs secteurs professionnels, industriels ou de services.

- De 1998 à 2002, j'ai mené des missions de conseil en ressources humaines, notamment en recrutement, évaluation, reclassement ainsi qu'en stratégie RH.

- En 2002, j'ai fait le choix d'exercer mon activité dans le domaine du développement durable à travers des fonctions ou missions en entreprise, dans le conseil et dans l'enseignement.

- Passionné de mer et de voile j'ai entre 2005 et 2006 effectué à titre professionnel plusieurs convoyages transatlantiques.

- Et en 2012, après une solide formation théâtrale notamment au théâtre russe et soviétique, en immersion, j'ai animé pendant plusieurs saisons des ateliers de découverte du théâtre.

- Ce qui a pour une part importante contribué ensuite à mon engagement dans l'exercice de la psychanalyse que je pratique désormais, notamment à l'attention de personnes dites précoces ou HPI.



Synthétiquement mes compétences se sont progressivement affirmées dans :



- le développement des ressources humaines

- le conseil en RSE et développement durable

- l'enseignement et la formation

- la psychanalyse