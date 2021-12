Bonjour,



Je suis Bertrand Diet, comédien voix off pour vos projets multimédias.



Agences de communication ou studios de production, j'aurais plaisir à collaborer avec vous et intégrer votre casting voix.



Amis de la radio, je suis également voice- trackeur.



Enfin je produis aussi des éléments multimédias (sonores et vidéos).



Rendez vous sur mon site web:

http://iletaitunevoix.wix.com/bertranddiet



... et sur ma page Vimeo:

http://vimeo.com/user4828515/videos



@ très vite.



Vocalement,



Bertrand.



Mes compétences :

Animation

Audiovisuel

Broadcast

Cinéma

Comédien

Doublage

Multimedia

Production

Voice over

Voix off

Comédie