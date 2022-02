Bertrand FOURREAUX

Directeur des Systèmes dInformations avec 14 ans dexpériences dans la gestion de projets en environnements industriels (Industries pétrolières et usines de production). Expert dans la compréhension, intégration et exploitation dinfrastructures informatiques complexes multi-sites. Capacité avérée dans la gestion des attentes clients, dans le suivi des relations avec les partie-prenantes. Maitrise dans le management et le soutien déquipes techniques tous niveau, cultivant un esprit déquipe et une attitude gagnante.

Sépanouissant dans la résolution de problèmes techniques, trouvant des nouvelles solutions afin doptimiser la satisfaction du client, se challengeant face à des situations difficiles.