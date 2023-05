Bertrand HANIQUAUT

Jeune diplômé d'une formation ingénieur ICAM par apprentissage, je recherche un métier orienté projet client dans le domaine des courants faible et de la supervision informatique.

Dynamique, rigoureux et force de proposition, je suis capable de m'adapter sur différents types de projets et aussi permettre une synthèse de compétence durant la conduite de projet.



Mes compétences :

Microsoft Office

Électromécanique

TVS

Secourisme

AutoCAD

Sathi Evolution

Electrotechnique

Conception mécanique

SolidWorks

Télémécanique

Photographie

Electricité

Labview

PL7 Pro