Bertrand KAMNANG

Adresses : 677.59.20.56/695.74.45.92 à Douala

E-mail : bsamaranges@yahoo.fr



Né le 15/02/1980 à Bafoussam, Cadre administratif et commercial, plus de 15 ans dexpériences professionnelles, dynamique et disponible, bonnes connaissances des problèmes socio-économiques des régions tels que lOuest, Est, Sud ouest, Centre, Sud, Adamaoua et Littoral.



ACQUIS MAJEURS

A- Automatisation et mise en mouvement dautrui : chaque obstacle, erreur et critique négative, échec sont des opportunités et des leçons à apprendre immédiatement.



B- Team building leader: Leadership naturel.



C- Prendre des décisions pour réaliser les objectifs



D- Culture du résultat basé sur des objectifs concrets : Recherche en permanence de la rentabilité optimale.



DOMAINES DE COMPÉTENCE



- Management dune équipe de vente



- Gestion de stock



- Gestion parfaite dun canal de distribution



- Suivi compte clients et règlements



- Gestion relations clients/porte feuille clients



- Gestion de la logistique





MES COMPÉTENCES :

- Management des ventes

- Gestion de produit

- Gestion de portefeuille

- Gestion des stocks

- Gestion de la relation client

- Marketing et Communication,

- Gestion de projets,

- Management et Administration des Affaires,

- Management des Ressources Humaines,

- lÉthique dentreprise,

- Administration du Courrier et des Archives



ACTIVITÉS EXTRA ACADÉMIQUES

- Année 2001-2002 : Membre dhonneur du Club Journal du Collège Privé la Confiance à Bafoussam.



- Année 2001-2003 : Secrétaire Général du Club Laser National à la CRTV-Ouest, et Animateur Radio.



DISTINCTION HONORIFIQUE

- Médaille dHonneur du Travail

- Agent assermenté auprès du Tribunal administratif de la Région du Centre