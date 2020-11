Bertrand KAPPLER

Mes compétences :

Élaborations de cahiers des charges

Encadrement : 8 personnes, C.A. géré : 1M€

Recherche doutils métrologiques et mise en place

Rédaction technique

Hot-line téléphonique, télémaintenance

Suivi de chantiers

Traduction de documentations techniques

5S

Conception et aménagement de véhicules ateliers

Homologation, développement de nouveaux matériels

Ergonomie des postes de travail

Gestion de maintenance

GMAO

Amélioration continue

Formation continue, clients, techniciens, prestata

Élaborations de procédures

Sourcing fournisseurs/achats

Gestion du planning

Installation, mise en route

Gestion des stocks

Étude et mise en place dateliers et de ses outils

Audit fournisseurs ISO 9001

Gestion des contrats

Maintenance préventive et curative