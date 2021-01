Bertrand OGER

Domaines de compétences

Management projets :

- Constitution de projet de r&d : budget, levée de risque, planning, suivi, indicateurs appropriés

- Expérience des méthodes Lean manufacturing (PDCA, A3, 5S, …).

- Composer et animer des groupes de travail en vue d’atteindre des objectifs chiffrés.

Ingénierie et expertise :

- Analyser les défauts rencontrés lors de la production de pièces embouties.

- Définir des méthodes de réglages et optimiser le process de presses.

Compétences informatiques :

- Catia V5 en Surfaces gauches, Conception Solide, Nuage de points, Calcul et Macro

- Reverse engineering (Système de digitalisation ATOS, et RDS avec PointMaster).

- Programmation (Fortran 77, C, Cshel unix, perl, macroVB).

- Gestion de données sous PLM (Advitium) et Bureautique Office (Word, Excel, Powerpoint ….).





Mes compétences :

CATIAV5

Reverse engineering

Calcul de structure

PLM

Mesure sans contact

Développement informatique