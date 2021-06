Besma ZAGHDOUDI

Travaillant dans le département Organisation Portail Orange, j'interviens sur l'évolution et la maintenabilité des applications de gestion interne d'Orange. Rattachée à l'équipe test et support, j'ai pour mission d'assurer la recette ainsi que l'installation pré et post mise en production. J'interviens également en tant que support de toutes ces applications tout en étant à l'écoute des besoins et évolutions exprimés par nos utilisateurs.

Nous sommes aussi garant du bon fonctionnement back et front des applications de production et préproduction.



Travaillant étroitement avec les équipes de développement et d'exploitation système, j'évolue dans un contexte d'urgence où la disponibilité des applications et des données est primordiale.



Mes compétences :

Risques financiers

Informatique

Diagnostic stratégique

Gestion du risque

Contrôle de gestion

Gestion de projet

Systèmes d'information

Audit financier

Gouvernance IT

Audit

Visual Basic for Applications

VMware

UML/OMT

SGBD

Personal Home Page

MySQL

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Linux

JavaScript

ITIL

HTML

Data Mining

Cascading Style Sheets

COBIT

Apple MacOS