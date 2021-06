Bettina GODARD CHIVE

Formations:

Après mon DUT Chimie par apprentissage effectué à l'IUT d'Orsay (91),j'ai intégré l'école d'ingénieur ITECH Lyon, spécialisée en chimie des polymères. Ma formation d'ingénieur effectuée par alternance m'a donné l'opportunité de découvrir la formulation de peintures, de cosmétiques, d'encres et d'adhésifs.



Activité professionnelle:

Actuellement, je suis ingénieur conseil en finition Bâtiment au sein du bureau d'étude IREF ( Institut de Recherche et d'Etude de le Finition Bâtiment).

Je suis responsable technique de l'IREF et j'assure les missions de diagnostics et d'expertises auprès des différents acteurs du bâtiment ( maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, fabricants de revêtement, experts d'assurance et judiciaire).



Hobbies:

Jaime les sorties culturelles et sportives entre amis. Jadore voyager à l'étranger pour échanger avec d'autres cultures et assouvir ma passion pour la photographie des paysages. Japprécie la gastronomie à travers la recherche de restaurants alliant originalité et produits frais.



Savoir être:

Joie de vivre, investie, persévérante, sociable, aisance oral, bonnes capacités d'écoute, d'intégration et d'analyse.



Savoir faire:

Chimie des polymères, formulation , management d'équipe, gestion de projet, Plan d'expériences.



Mes compétences :

Bâtiment

Chimie

Peinture Bâtiment

Formulation des vernis alimentaires