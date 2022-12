Betty PHILIPS

Développement pharmaceutique



10 ans d’expérience

Développement de nouveaux produits et de produits innovants

Stratégie et rédaction de dossiers règlementaires

Veille scientifique et de propriété industrielle - Inventeur



Gestion de projet



Chef de projet interne (du développement pharmaceutique aux développement clinique)

Gestion des collaborations avec laboratoires externes internationaux

Travail en équipes pluridisciplinaires



Management



5 ans de management d’équipe



Mes compétences :

Développement Galénique

Formulation

Galénique

Industrie pharmaceutique

Ophtalmologie

Pharmacie