Bilal BILAL BENHADDOU (BENHADDOU)

Audit, Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion



Expérience professionnelle de plus de 18 ans, ayant occupé des postes de responsabilité dans

la tenue de comptabilité, le contrôle de Gestion, laudit et la Gestion de la paie.





Commissaire aux comptes, Comptable agréé,

Conseil National de la Comptabilité, Ministère Des Finances



Expert-Comptable Finaliste

Conseil National de la Comptabilité, Ministère Des Finances



Commissionnaire en Douanes

Chambre Algérienne du Commerce et dIndustrie (CACI)



Licence en Sciences Économiques option_ Finances

Université des Sciences Humaine dAlger