Blaise DUFOUR

Après vingt ans d’expérience professionnelle, notamment en management, j'ai réorienté ma carrière vers les métiers de la logistique.

Responsable d’exploitation logistique pendant un an et demi, je suis actuellement Responsable d’activité d’un site STEF Logistique. Je planifie et organise les activités de logistique, gère et contrôle l’utilisation des moyens et des équipements, assure l’ordonnancement, l’élaboration et le suivi des plannings. J’anime et mets en performance mon équipe au quotidien et assure le suivi du respect des règles d’hygiène et de sécurité. Enfin, j’ai participé à la mise en œuvre de la certification IFS du site, réalise des audits internes mensuels et élabore les plans de progrès partagés.

Aguerri à la conduite de projets transversaux, je suis en mesure d’assurer des missions d’optimisation des flux logistiques et de management, dans le cadre d’un travail collaboratif et dans une optique d’amélioration continue.



Mes compétences :

Entreposage

Export

Logistique

Transport

Développement économique local

Management

Optimisation des flux

Pilotage des flux

Amélioration continue

Gestion de projets

Certification IFS

WMS : Agrostar, Gold, AS400