Blaise OWONA ELOUNDOU

Fasciné de technologie , je suis en fin de formation d’ingénierie en Génie Industriel , de part ma rigueur et mon sens de travail je suis disposé à mettre mon savoir faire à la disposition de toutes les entreprises qui prônent innovation et développement technologique.



Mes compétences :

Gestion de projet

Moteur thermique

SolidWorks

Gestion des stocks et approvisionnement

Gestion de la maintenance

Gestion de la production

Management

AutoCAD

Automobile

Hydraulique industrielle

FMECA

Industrial Engineering

Production Planning

la maintenance

C++

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

RDM