Blanc SÉBASTIEN

Jeune et dynamique, j'ai eu la chance de porter rapidement des projets d'envergure, et les mener à bien.

Mes formations orientées en agriculture, environnement et gestion des milieux, m'ont permis d'intégrer le monde de l'énergie comme ingénieur chargé de mission sur des questions d'écosystèmes aquatiques liées à un projet de centrale hydraulique.

Le monde de l'énergie est actuellement en plein bouleversement et je pense m'y être assez facilement et correctement adapté.

L'entreprise qui m'a permis cette mutation est une PME de 20 salariés Energies Services Lavaur (ESL) qui a pendant près de 100 ans bénéficié d'une situation de monopole et qui se retrouve aujourd'hui face à "une inconnue concurrence".

Tous les bouleversements induits par l'ouverture des marchés de l'Electricité et du Gaz Naturel sont autant de défis à relever et nous sommes en passe de traverser cette mutation, non sans mal, mais avec succès.

Pour cela, il a fallu digérer 2 directives et 5 lois, et adapter notre management et nos activités aux dizaines de textes d'applications parus depuis quelques années.

Notre quotidien est fait de collaborations au niveau national, au sein des associations représentatives de nos métiers (ANROC, UNELEG, UFE), et de développements de l'entreprise dans le respect de nos acquis ancestraux, à savoir la proximité avec notre clientèle.

Avec la production d'électricité, cette proximité est un élément essentiel de notre réussite actuelle.



Mes compétences :

Distribution

Electricité

gaz

Gaz naturel

Management

Prospection